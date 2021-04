Spargel mit Hühnerfilet und Sauce Hollandaise

Zutaten gratinierter Spargel: Weißer und grüner Spargel, 1 Vanilleschote, 100g Panierbrösel, 30g geriebenen Parmesan, 2 Eidotter, 40g Butter, Parmaschinken, Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie, geriebene Zitronenschale

Zubereitung: Butter und Eigelb schaumig rühren. Die restlichen Zutaten unterheben und circa 2mm hoch auf ein Backpapier streichen. Die Masse gut durchkühlen. Den weißen Spargel großzügig schälen. Die Enden des grünen Spargels abschneiden. Den grünen Spargel in einer Pfanne anbraten und gleichzeitig den weißen Spargel mit etwas Butter, und einem Stück Vanilleschote in köchelndem Wasser bissfest garen. Jetzt die die Spargelstangen in eine Pfanne legen und die Gratiniermasse darüberlegen. Den Spargel bei 220°C Oberhitze im Ofen goldbraun überbacken.