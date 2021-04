Steirische Paintball-Betreiber stehen vor dem Aus

Viele Anfragen

„Nebenan wird Beachvolleyball gespielt, Hundeschulen und Go-Kart-Bahnen sind offen und die Grazer Parks sind voller Menschen - aber ich habe nun schon neun Monate lang geschlossen“, versteht nicht nur Oliver Schwarz von Paintball Graz in Hart die Welt nicht mehr. Obgleich er aktuell fast das Geschäft seines Lebens machen könnte, arbeitet er nun, um finanziell über die Runden zu kommen, bei der Teststraße in Zettling. „Mein Telefon geht mit Anfragen förmlich über, aber was soll ich machen?“