Bischöfe gegen Impfstoffe aus Abtreibungsmaterial

Die vatikanische Glaubenskongregation hatte hingegen in einer Erklärung vom Dezember 2020 eine Impfung auch mit diesen Vektor-Impfstoffen als ethisch unbedenklich bezeichnet. Angesichts der jetzigen Corona-Pandemie „können alle Impfstoffe genutzt werden, die als medizinisch sicher und wirksam anerkannt sind“, so die Glaubenskongregation. Sich impfen zu lassen bedeute „keine formelle Beteiligung an Abtreibung“.