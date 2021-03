Bischöfe gegen Impfstoffe aus abgetriebenen Föten

Derartig gewonnene Zellen werden etwa für Impfstoffe gegen Röteln, Windpocken oder Hepatitis A verwendet. Die römisch-katholische Kirche wie auch andere Religionsgemeinschaften sehen die Produktion solcher Impfstoffe in Hinblick auf ihren Nutzen offiziell als gerechtfertigt an. So lobte etwa der spätere Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, 2003 den Rötelnimpfstoff, da er die Kindersterblichkeit massiv senke.