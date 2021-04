Heimkinder: Kampf um ihr Recht geht weiter

Eine Amtshaftungsklage wies das Gericht kürzlich wegen Verjährung zurück. Janka soll nämlich schon 1987, mit 21 Jahren, bewusst gewesen sein, was ihm widerfahren war. Und nicht erst 2016, wie der Geschundene behauptete. 600.000 Euro hat er eingeklagt, nun muss er sogar 20.000 Euro Gerichtskosten zahlen. Doch ihm wohlgesonnene Spender haben sich gemeldet und übernehmen die Kosten. Was ihm nun auch den Gang in die zweite Instanz ermöglicht.