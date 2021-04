Land kämpft mit Bund um Corona-Kosten

Gemeinden bekommen zugesagtes Geld nicht

Und dann fallen auch noch die Gemeinden um zugesagtes Geld um. Im Februar erklärte der Landeshauptmann in einem Schreiben an die Bürgermeister, dass die zugesagten Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds nur noch bedingt ausgezahlt werden. Denn der Bund hat ohnehin ein neues Hilfspaket geschnürt. „Das ist aber nur ein Vorschuss“, erklärt Oberndorfs Stadtchef Georg Djundja (SPÖ). Die Landesmittel gehen nur an Gemeinden, die trotzdem noch ein Minus verzeichnen. Geld, das die Gemeinden im Budget fix eingeplant haben, muss also wieder zurückbezahlt werden. „Das hängt wie ein Damoklesschwert über den geplanten Projekten“, so Djundja. In seiner Gemeinde geht es um rund 300.000 Euro.