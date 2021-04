So will Biden jetzt Beziehung zu Putin retten

Biden habe in einem Telefonat mit Putin am Dienstag seine Besorgnis über den plötzlichen Aufbau der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze und auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim geäußert, teilte das Weiße Haus mit. Bei dem von Biden in einem Drittland in den kommenden Monaten vorgeschlagenen Gipfeltreffen sollen die beiden Staatschefs dann „die gesamte Bandbreite der Themen zu erörtern, mit denen die Vereinigten Staaten und Russland konfrontiert sind“.