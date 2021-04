Vier-Sterne-Resort als „Turbo für Tourismus“

Als „Pionierprojekt, das zeigt, welch großes touristisches Potenzial im Weinviertel liegt“, bezeichnet Landtagspräsident Karl Wilfing das „spusu Life Resort“ bei der Vorstellung in Stadtsaal Mistelbach. Auf einem zwei Hektar großen Areal, angrenzend an den Dionysos-Panoramaweg, ist das Vier-Sterne-Resort geplant. Ab Ende 2023 sollen 70 Zimmer, ein Genuss-Restaurant, eine 5000 Quadratmeter große Wellness- und Saunalandschaft sowie spezielle Angebote wie Themenwochen für wichtige Tourismusimpulse sorgen. „Das Hotelprojekt wird aber auch neue Arbeitsplätze schaffen und zu einer wirtschaftlichen Belebung der Region führen“, freut sich Bürgermeister Erich Stubenvoll über die neue Attraktion in seiner Stadt.