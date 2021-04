Die Ost(er)ruhe vor dem „Impf-Sturm“

Politische Kritik an Verlängerungen

Nicht nur unter den Landsleuten, sondern auch politisch sorgte dieser Schritt für viel Wirbel. „Planlosigkeit“ und „Konzeptlosigkeit“, attestiert etwa SP-Landesvize Franz Schnabl. Von einem „schwarz-rot-grünem Einsperrpaket“ ist bei der FP die Rede. „Ein Armutszeugnis“, meint Landespartei-Chef Udo Landbauer. Kritik kommt indes auch von den Neos. Die neuerliche Verlängerung sei „nicht mehr nachvollziehbar“, so Landessprecherin Indra Collini. Am Vorgehen der Landeshauptleute Michael Ludwig und Johanna Mikl-Leitner stößt man sich indes bei den Grünen.