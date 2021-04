„Hood“: Neuer Trailer zum Mittelalter-Actiongame

Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Sumo Digital („Crackdown 3“, „Hitman 2“) haben einen neuen Gameplay-Trailer zu ihrem Mehrspieler-Action-Game „Hood: Outlaws & Legends“ veröffentlicht, das am 10. Mai für PC, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X erscheint. In Teams müssen sich Gamer darin als Rächer der Enterbten an KI-Wächtern eines unterdrückerischen Regimes vorbei durch die erfolgreiche Jagd auf Schätze vom Außenseiter zur Legende hocharbeiten.