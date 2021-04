Lkw-Kontrollen werden in Tirol massiv verschärft

Auf Höhe Radfeld passieren pro Jahr in beiden Fahrtrichtungen rund 3,2 Millionen Schwerfahrzeuge die Inntalautobahn, das entspricht etwa 8600 Lkw innerhalb von 24 Stunden. 2020 wurden 4400 technische Mängel und 3500 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten zur Anzeige gebracht. In 2100 Fällen wurde durch die Beamten die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Darüber hinaus wurden vorläufige Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 2,5 Millionen und Organstrafverfügungen in Höhe von rund 93.000 Euro eingehoben.