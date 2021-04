Für „Boss“ Berger die härteste Serie der Welt

„Wir sind im Kurvenausgang, aber wir sind immer noch in der Kurve“, sagte DTM-Boss Gerhard Berger vor dem Start in neue Saison (22. Juni in Monza), die letzte Woche mit den ersten Tests in Hockenheim eingeläutet wurde. Trotzdem ist der ehemalige Formel-1-Superstar von einem Mega-Spektakel überzeugt. „Das wird die härteste Tourenwagen-Serie der Welt!“