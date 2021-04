Vorarlbergs geheime Weltmarktführer

Trigger-Effekt

Die Bedeutung der Hidden Champions ist vor allem aufgrund der Wertschöpfung groß: „Meistens handelt es sich um sehr stark exportorientierte Unternehmen in Familienbesitz, die in Vorarlberg reinvestieren. Unterm Strich sind Hidden Champions ein Trigger für die gesamte Binnenwirtschaft“, sagt Heinzl.

Und noch eine weitere Rolle kommt den großen, erfolgreichen Unternehmen zu: Für die „jungen Wilden“ könnten sie als Vorbild und Beispiel gelten, was alles möglich ist. „Die Pipeline in Vorarlberg ist gut gefüllt mit Hidden Champions von morgen“, meint Heinzle. So gebe es einige Mittelständler auf dem Sprung in die Eliteliga und eben auch ein paar spannende „Newcomer“ wie beispielsweise Webgears in Götzis.