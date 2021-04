Falsche Hoffnung

Gastronomen und Hoteliers waren seit November nicht mehr in ihren Betrieben. Vermutlich haben Schlingpflanzen und Rehe den Lebensraum längst zurückerobert. Auch in Wien ist es zum Jour fixe des Bürgermeisters geworden, den Lockdown wöchentlich zu verlängern. Am 11. April ist Schluss. Doch nicht. Am 18. April ist Schluss. Doch nicht. Das neuste Datum: Am 2. Mai ist Schluss.