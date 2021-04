Das Team der Vorarlberger „Krone“ stellt sich vor

Viel Wert legt Chefredakteur Emanuel Walser darauf, dass die Geschichten in der Zeitung auch wirklich selbst recherchiert sind. Für ihn hat der Lokaljournalismus einen ganz besonderen Reiz. „Denn das wirklich Große entsteht oft im Kleinen“, sagt er. „Wie in den anderen Bundesländern auch, wollen wir Journalismus machen, der nah am Menschen ist, die Lebensrealitäten genau trifft und wir wollen Journalismus machen für alle jene, deren Stimmen in der Gesellschaft vielleicht nicht immer am lautesten gehört werden“, so Walser.