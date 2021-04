Gegenwind für Vettel: „Darf ihm nicht passieren!“

Geht’s nach Fehlstart bergauf?

Es sei „nie schön, so in die Saison zu starten und direkt so ein Feuerwerk von Horrormeldungen hinter dir zu haben“. Trotz des Fehlstarts traut Glock Vettel noch einiges zu: „Er ist erfahren genug, dass er seinen Kopf da rauszieht!“ Am Sonntag (15 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Imola hat der Aston-Martin-Fahrer die Möglichkeit, sich von seiner besten Seite zu präsentieren.