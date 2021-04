Kärntnerin Christina findet Glück bei den Pferden

„Die Pferde sind unser Leben!“

„Mit unseren Pferden haben wir unser Leben neu geordnet.“ Die Powerfrau bildet ihre Pferde selbst aus und legt Wert darauf, dass alle auch ihr Leben auf Weiden verbringen können, was bei zwei Hengsten nicht so einfach ist. Jeden Tag stehen Mutter und Tochter um 5 Uhr früh auf und versorgen die Pferde. „Dann geht’s zur Arbeit nach Velden in meine Trafik, und Lena geht in die Schule“, so Schubert. Nach der Arbeit und den Hausaufgaben geht es wieder in den Stall, wo mit allen Pferden gearbeitet wird. Auch mit Pinto Pablo und den Mini-Shettys Malachai und Melcom. „Wir kommen meistens erst um 22 Uhr heim. Aber das macht nichts, die Pferde sind unser Leben!“