Zehn Intensivpatienten in Vorarlberg

Laut Dashboard des Landes standen am Sonntag 71 Neuinfektionen 57 Genesungen gegenüber, damit galten 1.129 Personen (plus 26) als Corona-positiv. Am oder mit dem Virus verstorben ist am Sonntag niemand, bisher gab es in Vorarlberg 285 Corona-Todesopfer.

In den Spitälern wurden insgesamt 38 Corona-Patienten stationär versorgt, es waren noch 14 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei. Fünf Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sieben weitere in Quarantäne.



Dornbirn weiterhin Infektions-Hotspot

In den meisten größeren Kommunen des Landes stagnierten die Infektionszahlen auf hohem Niveau oder wuchsen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 149, am Dienstag und Mittwoch war - durch das Herausfallen zweier Tage mit wenigen Fällen aus der Statistik - allerdings mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. Mit 167 Infektionen war am Montag weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch (90) vor der Landeshauptstadt Bregenz (69) und Lustenau (68). In 25 der 96 Vorarlberger Kommunen traten vorerst keine Corona-Fälle auf.