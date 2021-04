Bekenntnisse von Starautor Michael Köhlmeier

Die Leseproben gerieten fast ein wenig zum Beiwerk, als Michael Köhlmeier am Samstagabend als einer der letzten Gäste der Rauriser Literaturtage an der Reihe war. Denn der aus Vorarlberg zugeschaltete Starautor überraschte im Gespräch mit Literaturhaus-Chef Tomas Friedmann mit zum Teil sehr persönlichen Bekenntnissen. So habe ihn der 1974 in Rauris erhaltene Förderpreis für sein Roman-Debüt „Der Peverl Toni und seine abenteuerliche Reise durch meinen Kopf“ erst so richtig motiviert, das Schreiben zum Beruf zu machen. „Da habe ich mir das erste Mal gedacht, das Leben als freier Schriftsteller könnte auch ohne einen zusätzlichen Brotberuf wie Lehrer möglich sein. Insofern hatte der Förderpreis für mich größere Bedeutung als der 1983 gewonnene Hauptpreis“, verriet Köhlmeier.