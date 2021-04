Werbeguru klagt Gemeinde: Wahlkampf aus Ortskasse?

Rund 28.000 Euro haben im vergangenen Wahljahr ein Brief samt Broschüre im Auftrag der SP-Führung in Vösendorf, Bezirk Mödling, gekostet. Eine offizielle Beauftragung an die parteinahe Werbeagentur „Frischer Wind“ gibt es aus den turbulenten Polit-Tagen zwar nicht, trotzdem klagte die Firma „ihr“ Geld nun ein.