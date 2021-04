Turin: Mann tötet seine Ehefrau, Sohn und Nachbarn

In einer Wohnung in der Nähe der italienischen Stadt Turin hat sich am Samstagabend eine Bluttat ereignet. Ein 83-jähriger Mann tötete seine Gattin (79), seinen behinderten Sohn (51) und ein älteres Ehepaar. Danach richtete er die Waffe, für welche er eine Lizenz besitzt, gegen sich selbst. Der 83-Jährige verletzte sich aber nur und befindet sich in kritischem Zustand. Er wird derzeit in einem Spital behandelt.