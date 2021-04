Mars-Helikopter muss vorerst am Boden bleiben

Ursprünglich hätte „Ingenuity“ am Sonntag zum ersten kontrollierten Hubschrauberflug der Geschichte über einem fremden Planeten aufsteigen sollen. Das 1,8 Kilogramm leichte Fluggerät soll senkrecht in die Höhe steigen und ein Foto vom Lande-Rover „Perseverance“ schießen, mit dem es Mitte Februar auf dem Mars gelandet war. „Der Helikopter ist in Sicherheit und gesund“, twitterte die NASA.