Covid-Neuinfektionen gehen in Salzburg zurück

197 Neuinfektionen wurden am Samstag in Salzburg gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei 211. In den Bezirken am stärksten betroffen ist im Moment die Stadt Salzburg, dicht gefolgt vom Flachgau. Alles in allem befindet sich Salzburg aber weiterhin unter dem Österreich-Schnitt von 221. Wegen Covid im Krankenhaus liegen im Moment 110 Patienten, davon werden 25 auf einer Intensivstation betreut.