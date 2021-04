St. Pölten ist die Stadt der Baukräne

Wer nach St. Pölten kommt, der glaubt wohl nicht, dass sich das Land in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit befindet. Unzählige Bauprojekte werden derzeit realisiert. „Wir haben das Glück, dass wir trotz Pandemie keinen Sparkurs fahren müssen“, berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. So kann die Landeshauptstadt selbst an einer Vielzahl an Projekten festhalten, an denen sie zumindest beteiligt ist. Europaplatz, Kinderkulturlabor, Domplatz, Sturm-19-Park oder Promenade: All das soll heuer entscheidend vorangetrieben werden.