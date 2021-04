Fernunterricht brachte laut Studie kaum Erfolg

Ein niederschmetterndes Ergebnis hat nun eine Studie zutage gefördert: Niederländische Volksschüler haben im allerersten Lockdown kaum Lernfortschritte erzielt. Erhebungen in Österreich sind noch im Gange. Der Fernunterricht im vergangenen Frühjahr hat in den Niederlanden für die Volksschüler nicht das Resultat gebracht, wie erhofft. Im Gegenteil, der Lernverlust der nach der ersten Homeschooling-Phase getesteten Schüler betrug gegenüber normalen Jahren in etwa ein Fünftel eines Schuljahrs.