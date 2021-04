Kampagne gegen illegalen Müll startet

Bevor Landwirte im Frühjahr wieder ihre Felder und Wiesen bewirtschaften können, müssen sie ihre Flächen erst noch von Abfall befreien. Auch für Tiere kann der Müll auf Wiesen oder am Straßenrand den Tod bedeuten. „Er verursacht hohe Beseitigungskosten, verschandelt unsere Landschaft und kann in letzter Konsequenz im Tierfutter oder in Lebensmitteln landen“, mahnen Bauernbund-Landesobmann Johann Mößler und Herwig Drießler, der Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft. Um dem entgegenzuwirken, starten Bauernvertreter, wie die „Krone“ bereits berichtete, die neue Kampagne „ist das auf deinem Mist gewachsen?“. Damit soll ein Zeichen gegen die achtlose Entsorgung von Abfällen in der Natur gesetzt werden. Seit heute, Samstag, sind die Bauernvertreter in ganz Kärnten unterwegs und stellen in jeder Gemeinde die „Mahn-Mistgabeln“ auf.