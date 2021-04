Prinz nahm den Hut | Abwärtstrend

Prinz nahm den Hut: „Mit tiefer Trauer verkündet Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen Philip, Herzog von Edinburgh“ - so gibt man das Ableben einer herausragenden historischen Figur im Vereinigten Königreich bekannt. Zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag entschlief Prinz Philip am Freitag auf Schloss Windsor - mit seinem Tod geht für die Royals und Großbritannien eine Ära zu Ende. In Erinnerung bleibt, wie er sein Leben ganz in den Dienst des Königreiches, aber vor allem der Königin stellte. Und auch sein bissiger Humor. Sowie manche der Fettnäpfchen, in die er in 74 Jahren Ehe mit der Queen in der Öffentlichkeit immer wieder trat. Aber auch das machte ihn nicht nur für die Medien, sondern für die Menschen interessant. Eine echte Persönlichkeit eben - die wir heute in der „Kronen Zeitung“ mit vier Seiten beleuchten - samt Titelseite mit beziehungsvollem Foto unter dem Motto „Der Prinz nahm den Hut“.