Steirische Wälder sollen Diesel produzieren!

Doch er ist nicht „nur“ Tankstelle für frische Luft und ein Energieplatz. Der Wald, der 62 Prozent unseres Bundeslandes bedeckt, ist Jobbörse und Arbeitsplatz. 70.000 Steirer finden durch ihn ihr Einkommen. Und der Wald ist wichtigster Klimaschützer: Sieben Millionen Tonnen an CO2 nimmt er jährlich auf - das ist mehr als der gesamte KFZ-Verkehr in unserem Bundesland an Ausstoß hat.