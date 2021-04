Loosdorf: Pfarrer verhindert Diebstahl

Ein wirklich guter Hirte wacht über Herde und auch sein Haus. So geschehen am Mittwoch in Loosdorf, Bezirk Melk. Pfarrer Zenon Pajak (61) befand sich kurz nach 10 Uhr in seiner Kanzlei, als er verdächtige Geräusche im Gotteshaus wahrnahm. Im Kirchenschiff angelangt, hatte sich ein Unbekannter bereits am Opferstock zu schaffen gemacht und versuchte mittels Schnur einige Münzen und Geldscheine aus dem Gefäß zu fischen. Doch Hochwürden überraschte den Kriminellen: „Ich hab den Mann angeschrien und mit der Polizei gedroht, dann hat er sofort das Weite gesucht“, erklärt Pajak. Der Täter konnte zwar fliehen, doch der Gottesmann reagierte umsichtig und fotografierte das Fluchtfahrzeug samt rumänischem Kennzeichen.