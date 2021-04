Reim mit lachendem und weinendem Auge

Dafür tat das Aushängeschild des Ruderclubs Möve in den vergangenen Monaten alles, trainierte härter denn je. Und war drauf und dran, sich tatsächlich ein Ticket zu sichern. Bei äußerst schwierigen Bedingungen im Rahmen der Quali-Regatte im italienischen Varese kämpfte sich Reim ins A-Finale, in dem er Fünfter wurde. Von Olympia trennten ihn am Ende nur wenige Bootslängen.