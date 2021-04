Anschober-Comeback für kommende Woche geplant

Vizekanzler Werner Kogler, der Anschober diese Woche vertritt und mit ihm telefonisch und per SMS in Kontakt sei, sagte am Donnerstagabend in einem TV-Interview, Anschober sei wegen Kreislaufproblemen zu einer erneuten Untersuchung im Spital gewesen. Möglicherweise schon ab Dienstag könnte er sein Amt vom Büro aus wieder ausüben.