Hausapotheke erlaubt Ärzten den Kassen-Test

Eigentlich war der Plan, alle Ärzte in die Salzburger Teststruktur mit aufzunehmen. Nun sind es doch nur 31 Salzburger Allgemeinmediziner, die ab sofort auf Kassenrechnung Antigen-Schnelltests durchführen dürfen. Eines haben die Mediziner alle gemeinsam: Eine Hausapotheke, also die Möglichkeit, die verschiedenen Medikamente direkt an ihre Patienten auszugeben.