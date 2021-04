Tierhasser legte Knackwurst mit Glassplittern aus

Barbara Linner war am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit Mischlingsrüden „Rily“ im Bereich Weidenstraße/Erlenweg unweit ihres Wohnblocks in Walding spazieren. „Ich hatte ihn an der Flexileine und er ist, wie schon oft, die Böschung zum Bach runter, aus dem er meist trinkt“, sagt die 37-Jährige.