Daniel Brühl über „Falcon and The Winter Soldier“

Seine Bösewicht-Rolle im „Marvel“-Superhelden-Universum (aktuell: „The Falcon and The Winter Soldier“ auf Disney+) ist trotzdem etwas Besonderes: „Teil der Marvel-Familie zu sein, die so unglaublich erfolgreich ist, übt schon immer ein wenig Druck aus. Die Messlatte ist sehr hoch, wenn man sich ansieht, welche Kollegen da mitwirken“, erzählt Brühl und lacht: „Man will ja nicht DER sein, der es vergurkt. Das Erstaunliche ist aber, dass man am Set davon nichts spürt. Dabei lastet im Hintergrund ein immenser Druck auf den Projekten. Aber am Set vergisst man das, und das ist großartig.“