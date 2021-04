Corona! Bayern-München-Star fällt gegen PSG aus

Allerdings war bereits am Montagabend über einen Ausfall spekuliert worden, nachdem Gnabry über Halsschmerzen geklagt hatte. Was sich da noch als Erkältung angedeutet hatte, wurde keine 24 Stunden später freilich als Infektion mit dem Corona-Virus „enttarnt“. Fürs Erste befindet sich der Offensiv-Geist des FC Bayern jedenfalls in häuslicher Isolation ...