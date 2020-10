FC-Bayern-Star Gnabry darf Quarantäne verlassen

Die Münchner hatten am Dienstag bekannt gegeben, dass Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Klubkollege von ÖFB-Star David Alaba war daraufhin in häusliche Quarantäne gegangen und hatte das Champions-League-Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Atletico Madrid (4:0) sowie das Ligaspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (5:0) verpasst. Salzburg trifft am 3. November daheim auf die Bayern.