Handball-Legende Peißl: „Das Derby hat Würze!“

Handball-Leckerbissen Mittwoch am Abend (19) in der spusu Liga! Bärnbach/Köflach und die HSG Graz prallen in der Qualirunde aufeinander. Für Zündstoff ist gesorgt. Denn die Grazer machten den Kampf ums Viertelfinale mit dem Sieg in Bregenz wieder spannend.