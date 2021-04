Immer mehr Italiener lassen sich in Serbien impfen

Wegen der schleppenden Impfkampagne in der Heimat lassen sich immer mehr Italiener in Serbien gegen Covid-19 impfen. Serbien hat bereits 26 Prozent der erwachsenen Bevölkerung durchgeimpft und immunisiert auch Bürger aus anderen Ländern. Zahlreiche Italiener meldeten sich deshalb über die Webseite des serbischen Konsulats in Mailand und der Botschaft in Rom für die Impfung an.