Der serbische Weg: Alles offen und viel Lebenslust

Diese Lebensfreude liegt auch dem Gesundheitsminister am Herzen. Er kann die Kritik der Ärzte, Serbien sei bei den Covid-Maßnahmen nicht streng genug, deshalb nur schwer nachvollziehen. „Meine Antwort auf den offenen Brief der Ärzte ist meine Arbeit. Und natürlich unsere Ergebnisse.“ Serbien liege, was die Durchimpfung betreffe, an zweiter Stelle in Europa, gleich nach Großbritannien mit den meisten Impfungen, und an siebenter Stelle weltweit. „Außerdem sind wir ein Land mit einer der geringsten Sterberaten“, sagt Zlatibor Lončar, der krone.tv zu sich ins Ministerium eingeladen hat. „Sie sind gerade in Belgrad“, richtet er das Wort an uns, „Sie sehen, hier hat nichts geschlossen, Restaurants, Geschäfte, Cafés, alles ist offen. In anderen Ländern können Sie gar nicht erst ausgehen oder vielleicht nicht einmal spazieren gehen. Beurteilen sie selbst.“