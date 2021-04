Basketball: Graz-Damen verschliefen Final-Start

Graz-Top-Spielerin Camilla Neumann und Co. lieferten den Duchess aus Klosterneuburg speziell im dritten Viertel zwar noch kurzfristig eine sehenswerte Aufholjagd, konnten die Gegnerinnen aber nicht mehr abfangen. Auch weil die Mädels aus Klosterneuburg eine sagenhafte 100-Prozent-Quote von der Freiwurflinie (23 Würfe, 23 Treffer) an den Tag legten. Nach dem verdienten 66:48 für die Gäste wusste Camilla Neumann, woran es im ersten Finalspiel gehakt hatte. „Wir sind das ganze Spiel über einem hohen Rückstand hinterhergelaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar viel besser losgelegt, aber am Ende ist uns dann die Luft ausgegangen.“ Motto für das nächste Spiel am Samstag? „Stärker starten!“