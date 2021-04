Einbrecher nach Flucht jetzt in Haft

Täter flüchtete

Das bemerkte der Täter im Hof. Er lief davon. Brecheisen, Flex und Rucksack ließ er auf dem Balkon liegen. „Mittels Sensor schaltete sich das Licht im Innenhof ein. Wir sahen den Unbekannten“, sagen die Zeugen. Der Firmenchef war nicht erreichbar, so riefen sie die Polizei an. Da erst kurz zuvor die landesweiten Osterkontrollen zu Ende gegangen waren, tauchten im Nu mehr als ein Dutzend Beamte am Tatort auf. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.