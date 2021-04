Überfall in Wals: Vier Räuber festgenommen

Vier der Verdächtigen - im Alter von 22 bis 41 Jahren - wurden am Samstag um 1.00 Uhr bei einer Kontrolle am Grenzübergang Laufen festgenommen und sitzen vorerst in Deutschland in Haft. Nach den beiden anderen wurde am Montag noch gefahndet. Die Gruppe soll das Opfer attackiert und mit einem Messer bedroht haben, um an das Geld - einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar - im Safe zu kommen. Der 32-Jährige trug eine blutende Kopfwunde davon, die Täter flüchteten in zwei Autos.