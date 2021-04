Schnee! Ab Dienstag wird es noch einmal winterlich

Frost gefährdet Obstkulturen

Am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig, am Donnerstag setzt sich dann wieder eher die Sonne durch. In sternenklaren Nächten kommt dann aber der Frost. „Am Freitagmorgen ist im ganzen Land mit leichtem bis mäßigem Frost zu rechnen, in den schneebedeckten Alpentälern ist sogar strenger Frost möglich.“ Die Nacht auf Freitag wird also gefährlich für Obstkulturen.