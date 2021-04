Sturm auf Salzburg: Jantscher und seine Mission

Ganz klare Ziele

Weshalb die Nummer 13 auch die Frage nach der Zielsetzung in der heurigen Meisterrunde offensiv beantwortet. „Naja, wir sind Vierter, und es weiß jeder, was die vorderen Plätze in der Endabrechnung bedeuten können! Du willst in deiner Karriere ja was erreichen, was dich weiterbringt. Und mit einem dritten Platz oder vielleicht einer Gruppenphase kannst du viel anfangen. Das sollte für jeden Spieler ein Ziel sein. Ich denke, dass wir heuer was erreichen können - und so müssen wir in jedes dieser zehn Finalspiele gehen.“