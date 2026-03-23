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Hatte Suchtgift intus

Lenker flüchtet vor Polizei -schleift Beamten mit

Wien
23.03.2026 13:55
Dramatische Szenen in der Donaustadt: Ein Polizist wurde bei der Verfolgung eines flüchtenden ...
Dramatische Szenen in der Donaustadt: Ein Polizist wurde bei der Verfolgung eines flüchtenden Lenkers mehrere Meter mitgeschleift (Symbolbild).(Bild: LPD Stmk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen kurz nach Mitternacht in Wien-Donaustadt: Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden auf der S2 auf einen Pkw aufmerksam, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sofort nahmen die Polizisten mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf – doch der Lenker dachte gar nicht daran, stehenzubleiben!

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Statt anzuhalten, raste der Wagen weiter und versuchte, der Polizei zu entkommen. Erst im Bereich Zwerchäckerweg gelang es den Beamten, das Fluchtfahrzeug zu überholen und zu stoppen. Doch die Situation eskalierte völlig: Als ein Polizist ausstieg und zur Kontrolle an den Pkw herantrat, gab der 20-jährige Fahrer plötzlich wieder Gas.

Mehrere Meter mit Auto mitgeschleift
Der Beamte wurde dabei in der Fahrertür eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Nur durch das rasche Eingreifen seines Kollegen, der sich mit dem Dienstwagen erneut vor das flüchtende Auto setzte, konnte der Lenker schließlich endgültig gestoppt werden.

Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann keinen Führerschein und das Auto seines Vaters unbefugt in Betrieb genommen. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem eine kleine Menge Suchtgift, vermutlich Marihuana. Ein Amtsarzt bestätigte außerdem, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand.

Polizist konnte den Dienst nicht fortsetzen
Der verletzte Beamte musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden – an einen weiteren Dienst war nicht mehr zu denken.

Der 20-Jährige wurde aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen, wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der absichtlich schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

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