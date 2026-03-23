Lenker flüchtet vor Polizei -schleift Beamten mit

Statt anzuhalten, raste der Wagen weiter und versuchte, der Polizei zu entkommen. Erst im Bereich Zwerchäckerweg gelang es den Beamten, das Fluchtfahrzeug zu überholen und zu stoppen. Doch die Situation eskalierte völlig: Als ein Polizist ausstieg und zur Kontrolle an den Pkw herantrat, gab der 20-jährige Fahrer plötzlich wieder Gas.