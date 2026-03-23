Lenker flüchtet vor Polizei -schleift Beamten mit

Dramatische Szenen kurz nach Mitternacht in Wien-Donaustadt: Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden auf der S2 auf einen Pkw aufmerksam, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sofort nahmen die Polizisten mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf – doch der Lenker dachte gar nicht daran, stehenzubleiben!
Statt anzuhalten, raste der Wagen weiter und versuchte, der Polizei zu entkommen. Erst im Bereich Zwerchäckerweg gelang es den Beamten, das Fluchtfahrzeug zu überholen und zu stoppen. Doch die Situation eskalierte völlig: Als ein Polizist ausstieg und zur Kontrolle an den Pkw herantrat, gab der 20-jährige Fahrer plötzlich wieder Gas.
Mehrere Meter mit Auto mitgeschleift
Der Beamte wurde dabei in der Fahrertür eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Nur durch das rasche Eingreifen seines Kollegen, der sich mit dem Dienstwagen erneut vor das flüchtende Auto setzte, konnte der Lenker schließlich endgültig gestoppt werden.
Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann keinen Führerschein und das Auto seines Vaters unbefugt in Betrieb genommen. Im Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem eine kleine Menge Suchtgift, vermutlich Marihuana. Ein Amtsarzt bestätigte außerdem, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand.
Polizist konnte den Dienst nicht fortsetzen
Der verletzte Beamte musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden – an einen weiteren Dienst war nicht mehr zu denken.
Der 20-Jährige wurde aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen, wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der absichtlich schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.