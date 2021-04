Arma Christi: Waffen als segensreiche Unruh’

Arma Christi, die Folterwerkzeuge

Dargestellt wurden in diesem Deckengehänge, das über dem Stubentisch angebracht wurde, die Arma Christi, die Folterwerkzeuge, die mit Tod und Auferstehung zusammenhängen. Sie haben wie auch das Kreuz eine Bedeutungswandlung erfahren: Es war einst ein Hinrichtungsinstrument und ist längst ein Zeichen dafür, dass das Leben über den Tod gesiegt hat. Ähnlich ist es mit dem Arma-Christi-Kreuz. Auf dem Kreuz sind statt des Korpus die Leidenswerkzeuge abgebildet: Geißel und Rute als Folterinstrumente, das Richterschwert, Nägel, Zange und Hammer, das Gewand, um das die Soldaten gewürfelt haben, und die Würfel, die Lanze, mit der Jesus am Kreuz die Seite geöffnet wurde, der Stab mit dem in Essigwasser getränkten Schwamm zum Durstlöschen, die Dornenkrone, die Jesus zur Demütigung aufgesetzt wurde, ein Pinsel, um INRI auf die Spotttafel zu schreiben (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jesus von Nazaret, König der Juden); das Herz steht für die Wunden Christi, die Leiter erinnert an die Kreuzesabnahme, der Hahn an den Verrat, den Petrus beging.