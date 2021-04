Arbeitsunfälle mit Kreissäge: zwei Schwerverletzte

Arbeitshandschuh verfing sich in Sägeblatt

Ein 64-Jähriger schnitt gegen 14.10 Uhr am Anwesen eines Freundes in Eggelsberg mit einer Tischkreissäge Brennholz zu. Plötzlich verfing sich der Arbeitshandschuh der linken Hand im rotierenden Kreissägeblatt und der 64-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 flog ihn ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg.