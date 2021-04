Das sind die besten Riegel zum Wandern

Wandern hat sich in den letzten Jahren zum echten Trendsport entwickelt. Es ist gesund, ausdauernd und äußerst effektiv. Wer gerne wandert, sollte neben der richtigen Ausrüstung auch unbedingt genug zu Essen mithaben. Denn Wandern ist äußerst kräftezerrend und wer nicht regelmäßig isst, unterzuckert und verliert schnell an Energie. Da müssen Kohlenhydrate her!