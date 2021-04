Steirer-Füchse sind der Aufsteiger der Saison

Purer Wahnsinn! In der vergangenen Abbruch-Saison noch Letzter - und jetzt? Am Samstag können die Handball-Damen der BT Füchse sogar den Einzug ins WHA-Semifinale und das Europacupticket fixieren! Gegen Feldkirch will der Aufsteiger der Saison in der Damen-Bundesliga das Wunder perfekt machen. Der Trainer ist guter Dinge.