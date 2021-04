Studie zeigt: „Osterruhe“ hilft uns aus der Krise

Zwischen zehn und 20 Prozent seien die Ansteckungen im Bereich des Handels, der Gastronomie und der körpernahen Dienstleister während der Schließungen zurückgegangen, so das Ergebnis der Oxford-Studie. Untersucht wurden 114 Regionen in sieben Ländern - inklusive Österreich. Konkret heißt das: Auch wenn die Lockdowns noch so unbeliebt sind, sie helfen, die Pandemie in Schach zu halten.